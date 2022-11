La Vernaccia di Oristano tra i migliori vini del mondo: la sfida del nuovo Consorzio è lanciata

Oristano Presentazione ufficiale Fare rete e promuovere la Vernaccia Doc di Oristano. Con questi presupposti è stato costituito il Consorzio di tutela che ora lancia questa nuova importante sfida per la valorizzazione del tipico vino di Oristano. A presiedere il Consorzio è stato chiamato Mauro Contini dell’Azienda Vinicola Attilio Contini. È stato nominato vicepresidente Davide Orro dell’Azienda Agricola Famiglia Orro. Insieme a loro gli altri quattro soci fondatori e consiglieri del Cda sono Giuseppe Ponti (Cantina della Vernaccia), Gianni Serra (Azienda Vitivinicola f.lli Serra), Mauro Putzolu (Azienda Vitivinicola S’Anatzu) Giuseppe Ponti (Azienda agricola Il Melograno). Un progetto importante e strategico, che ha preso corpo lo scorso 28 ottobre, con il rogito del notaio Altieri. I soci fondatori hanno raccolto l’invito di Coldiretti Oristano e sono stati supportati tecnicamente dall’agronomo-enologo Aldo Buiani. “Abbiamo fondato il Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Vernaccia doc di Oristano perché questo era un passaggio necessario”, ha detto il presidente Mauro Contini, “la sua mancanza in passato ha limitato la nostra azione. Il Consorzio si occuperà di tutelare, valorizzare e fare informazione. Siamo pronti a fare fronte comune per superare le mancanze strutturali, dal punto di vista commerciale e promozionale. Ma sarà importante intervenire anche in campo agricolo. Quando le aziende si muovo in ordine sparso ottengono risultati personali, facendo squadra i risultati saranno certamente maggiori”.

Mauro Contini

“Il mercato interno è molto importante”, ha detto ancora Contini, “ma siamo proiettati su tutti i mercati. Un vino di questa tipologia ha bisogno di un mercato più ampio. Sarà importante aggredire il mercato italiano e spingerci all’estero. Il nostro è ritenuto tra i vini più grandi al mondo, lo dimostrano gli innumerevoli riconoscimenti ricevuti dalle aziende. Sono convinto che il consorzio sarà un volano per tutto il territorio”.

Francesco Mura

Ha dato un impulso importante la proposta di Legge regionale 293 “Valorizzazione del vitigno Vernaccia e vino Vernaccia di Oristano Doc”. Il primo firmatario è il neo-deputato Francesco Mura, ma la proposta è condivisa anche dai consiglieri regionali Antonio Mario Mundula e Fausto Piga. “Nel 1971 gli ettari destinati al vitigno della vernaccia erano oltre 2.000 ettari”, ha voluto sottolineare Mura, “nel 2019, invece, si sono ridotti a 261. È stato raggiunto un livello qualitativo unico, però si sta rischiando l’estinzione del vitigno. Stiamo vivendo un’anomalia. È necessario che il mondo Vernaccia si unisca e trovi spazi di mercato all’altezza del vino prodotto. Mira in questa direzione la proposta di legge regionale, che è ora all’attenzione della Quinta Commissione consiliare”. Un percorso, quello partito con il Consorzio, che per il futuro guarda anche alla Docg, ritenuta uno step fondamentale da Mura. Lo stesso deputato ha voluto ribadire che “è doveroso elevare il livello di denominazione del vino”.

Aldo Buiani

“Il ruolo dei consorzi è fondamentale” ha dichiarato l’agronomo-enologo Aldo Buiani, “in Italia 120 Doc realizzano l’85% del vino nazionale e le restanti 400 il 15%. E quasi sempre dietro le Doc più importanti c’è un consorzio. Questo accade perché riunirsi in consorzio è un metodo di lavoro, impone degli obblighi. Se non si lavora insieme non si va molto lontano. Prospettive interessanti ci sono sul piano del ruolo del consorzio sul mercato, ma occorre mettere mano ad un disciplinare vecchio di 50 anni e innovare in termini di processo e prodotto. Questa è una Doc intimamente legata al suo territorio e a Oristano, per questo motivo deve riappropriarsi del ruolo che aveva negli anni Ottanta. Servono risorse a disposizione del consorzio”, ha concluso Buaiani, “e servono subito, ci sono strumenti già previsti a livello regionale (come la legge sugli aiuti all’avviamento) ed altri ministeriali: ma hanno tempistiche sfalsate rispetto alle cogenti esigenze; serve che la politica si attivi direttamente sulla omnibus o in finanziaria per aiutare l’iniziativa a decollare”.

Emanuele Spanò

“Il nuovo consorzio”, hanno commentato Emanuele Spanò e Giovanni Murru, rispettivamente direttore e presidente di Coldiretti Oristano, “si occuperà di costruire progetti di promozione e sviluppo della vernaccia e porta anche la firma di Coldiretti Oristano. Come organizzazione abbiamo creduto sin dal primo momento sulla importanza di un progetto del territorio per il territorio. Un progetto che ha al centro un prodotto identitario dell’Oristanese che merita la giusta valorizzazione. Il consorzio mira a essere inclusivo, aperto a tutti gli attori che compongono la filiera, dai viticoltori agli imbottigliatori, passando per i vinificatori. I componenti della filiera verranno coinvolti nei vari incontri dedicati che si svilupperanno nei prossimi giorni”.

Giovanni Murru

