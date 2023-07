La urla di una donna, un calcio e poi il crollo a terra: ecco il video dell'aggressione a "tziu" Lai a Is Mirrionis

Le urla di una donna, un calcio violento e poi la drammatica caduta a terra. Le immagini delle fasi finali dell’aggressione ai danni di Antonello Lai a Is Mirrionis in un video in possesso delle forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto. La storia. Antonello Lai si è recato venerdì sera al Mamù 138, per registrare un servizio giornalistico in occasione dell’esibizione della tiktoker Rita De Crescenzo, alias Svergognata, nell’ambito dell’inaugurazione di un locale a Is Mirrionis. Voleva approfondire il fenomeno degli influencer napoletani, apprezzatissimi anche nei quartieri popolari di Cagliari. Al termine dello show la De Crescenzo è stata accompagnata fuori dai bodyguard, Lai ha cercato di rivolgerle qualche domanda ma non è riuscito a sfondare il cordone di sicurezza. La tiktoker ha quindi lasciato il locale di e si è allontanata in auto senza rispondere al giornalista che, a quel punto, all’esterno del locale, si sarebbe lamentato coi buttafuori perché non gli avrebbero consentito di svolgere al meglio il proprio lavoro. Nella discussione sarebbe poi intervenuta una donna che avrebbe fatto presente al giornalista che l’intervista alla De Crescenzo gli sarebbe stata negata al momento degli accordi. Antonello Lai ha contestato la versione, ma nel corso della diatriba la tensione è salita alle stelle fino all’epilogo violento.

Nel video le ultime fasi dello scontro. All’esterno del Mamù in via Is Mirrionis c’è Lai circondato da tante persone e dai buttafuori e si sente una voce femminile urlare a gran voce: “Ha alzato le mani a una donna” e poco dopo si nota un uomo avvicinarsi al giornalista e sferrargli un calcio violento al fianco (o alla gamba) destra: Lai subisce il colpo, mentre altre persone si avvicinano a lui e lo circondano con fare aggressivo. Si intravede poi, almeno un secondo calcio, di minore intensità (o forse soltanto un tentativo, le immagini non sono chiare), prima che il giornalista venga allontanato dall’intervento dei buttafuori e portato fuori dalla cintura di persone che lo circondavano. A quel punto le immagini riprendono “tziu” Lai allontanarsi dalla scena in solitudine. Solo qualche passo prima di una drammatica caduta a terra, probabilmente a causa di uno svenimento, col volto che precipita sull’asfalto. Soccorso dal 118 chiamato dai presenti, Lai ha riportato una frattura al setto nasale e vari traumi alle costole. I giorni di cure sono 30.