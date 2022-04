L’ha uccisa a coltellate, poi ha preso l’auto e si è lanciato da un ponte togliendosi la vita. Sonia Solinas, sarda di 49 anni, con Filippo Ferrari, 37, si era ricostruita una vita in provincia di Novara, a Dormelletto, sul lago Maggiore. Un figlio di 22 anni, avuto da una precedente relazione, che ora vive col padre e la speranza di poter ricominciare grazie a quello che si è poi rivelato il suo carnefice. Vicini di casa e amici, increduli e sotto choc, raccontano di un rapporto burrascoso, che fra alti e bassi e qaulche interruzione durava da una quindicina d’anni, ma senza mai denunce o interventi delle forze dell’ordine. Al culmine dell’ultima lite si è consumata la tragedia: l’ha aggredita e accoltellata più volte, fino ad ammazzarla. Al dolore, o al senso di colpa, o forse a entrambi, ha resistito poco: entrato in auto, si è lanciato da un ponte. Il corpo è stato recuperato nel pomeriggio.

Fonte: Casteddu on line

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail