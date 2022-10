Non solo residui del granito, del marmo e del carbone, ma anche sottoprodotti di gesso e giacimenti di perlite e legno sardi, i calcestruzzi riciclati che dal vecchio stadio S.Elia verranno impiegati per la nuova Sardegna Arena. Questi e tanti altri materiali sono studiati nel laboratorio diretto dal prof. Mauro Sassu, con un team di esperti strutturisti di cui fanno parte Prof. Luisa Pani, Prof. Giovanna Concu, prof. Flavio Stochino e molti altri ricercatori.

Mauro Coni, professore di ingegneria civile, più conosciuto per il suo passato assessore ai trasporti di Cagliari, ha presentato questo ed altri progetti, per riutilizzare e valorizzare le enormi potenzialità della Sardegna nel settore dell’economia circolare.

