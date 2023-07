La triste storia di Mariella, uccisa in strada dal marito

Un femminicidio, l’ennesimo solo in questo 2023, che forse poteva davvero essere evitato. Mariella Marino , 56 anni,è stata uccisa a colpi di pistola dal marito a Troina, vicino Enna.

L’omicida, Maurizio Impellizzeri, 60 anni, era stato denunciato e già lasciato da tempo dalla donna perchè violento. Ma a nulla è servito ciò che la donna ha provato a fare per difendersi, e la sua vita è stata stroncata senza pietà questa mattina, attorno alle 10e 30. Inizialmente si pensava che la tragedia fosse avvenuta davanti a un supermercato della cittadina siciliana- dove l’omicida l’aveva raggiunta e minacciata- invece poi si è scoperto che l’omicidio è stato commesso in un portone in cui Mariella si era rifugiata per sfuggirgli. Ad allertare i carabinieri sono stati i vicini del quartiere, appena hanno sentito i colpi d’arma da fuoco. L’omicida ha tentato la fuga, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. La donna aveva sporto denuncia pochi giorni fa, spinta dai suoi 3 figli, perchè l’ex coniuge continuava a perseguitarla e a controllare la sua vita.