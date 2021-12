LA TRISTE STORIA DI BRUNETTA, MORTA DOPO ESSERE CADUTA IN UN CAVIDOTTO TELECOM MENTRE PASSEGGIAVA COL PADRONE. Il racconto di Carla Desogus a Radio Zampetta Sarda: ” Per dovere civico sento il bisogno di segnalare quello che ci è capitato mercoledì 15 Dicembre ore 20.00. Mio padre rientrava a casa dalla passeggiata serale, con la nostra cagnolina Brunetta. Nel marciapiede di Via Boiardo ,a Cagliari, altezza del civico 12,vi era una buca di circa 20 centimetri di diametro, provocata dallo sfondamento di un vetromattone carrabile. La nostra cagnolina, che era con pettorina e guinzaglio, ha trovato il vuoto e ha fatto un volo di circa 5metri finendo sotto nel cavidotto della Telecom. Quel tratto di strada era buio e purtroppo la nostra Brunetta trovando il vuoto, è sgusciata via dalla pettorina. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per circa 2ore al fine di recuperarla. È stata ricoverata d’urgenza e dopo 2giorni di coma si è deciso con un immensa tristezza di procedere per eutanasia!! Segnalo questo fatto perché non voglio che la stessa cosa capiti ad altri (persone/animali)” Carla Desogus.

