La tragedia della turista polacca annegata nel mare di Is Arenas: “Soccorsi sul posto in 14 minuti”

Narbolia

La direzione dell’Areus respinge le accuse su interventi in ritardo

La chiamata di soccorso per la turista polacca morta nei giorni scorsi nel mare di Is Arenas “è arrivata alla centrale operativa alle 18.10 ed è stata immediatamente attivata l’ambulanza con infermiere a bordo “India”, di stanza a Is Arenas. Contemporaneamente è stato attivato l’elisoccorso in arrivo da Alghero”.

Lo precisa la direzione dell’Azienda regionale per l’emergenza-urgenza, in risposta alla denuncia di ritardi nei soccorsi, dopo aver accertato i fatti dalla centrale del 118 di Cagliari, competente per il territorio di Oristano.

“Dal momento in cui la centrale ha risposto alle chiamata di soccorso, il primo mezzo è giunto sul luogo dell’evento in 14 minuti, in linea con gli standard nazionali (20 minuti)”, si legge in una nota diffusa dall’Areus. “Una volta sul posto, l’equipe del 118 ha praticato le manovre di rianimazione, ma per la donna non c’è stato niente da fare. Il medico dell’elisoccorso ha potuto solo constatarne il decesso”.

Nella nota, la direzione di Areus precisa anche che “grazie al potenziamento estivo 2023, per la prima volta proprio a Is Arenas è attiva la postazione del mezzo di soccorso avanzato aziendale India, non presente negli anni scorsi”.

“Non ricade nelle competenze di Areus”, si legge infine nella nota, “l’attività di guardia medica estiva e quella degli operatori di salvamento”.

La tragica morte della turista è avvenuta nel pomeriggio del 20 luglio a Is Arenas, sul litorale di Narbolia. La giovane, di nazionalità polacca, era entrata in acqua e nel mare agitato si era trovata subito in difficoltà. Un surfista con la sua tavola era riuscito a raggiungerla e a riportarla a riva.

Mercoledì, 26 luglio 2023