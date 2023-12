La tradizione dei coltelli, appuntamento a Cagliari con una due giorni imperdibile

Si terra’ nelle giornate del 9 e 10 Dicembre nella ” Sala Convegni 2 ” del T-Hotel a Cagliari la quarta Mostra della ” Corporazione Sarda Coltellinai” , che sara’ visitabile dalle ore 10,00 e fino alle ore 19,00 . Si rinnova l’ appuntamento con la tradizione della coltelleria sarda che ritorna nella prestigiosa location dove aveva visto l’esordio con le sue prime edizioni, rispettivamente nel 2018 e 2019 . Notevole ancora una volta l’ impegno della ” Corporazione Sarda Coltellinai ” alimentato da una grandissima passione per i coltelli e per la coltelleria sarda in particolare , d’ altronde l’obiettivo che persegue da sempre la Corporazione e’ quello di salvaguardare il coltello sardo e le sue antiche origini senza trascurare pero’le varie evoluzioni che i coltelli stessi hanno avuto nel corso del tempo. Allo stesso modo , la Corporazione segue con attenzione l’ evoluzione che le nuove generazioni di coltellinai stanno apportando nel settore , pur mantenendo fedelmente i canoni realizzativi di costruzione del coltello sardo . Per questo scopo inoltre , verranno esposti anche degli interessantissimi coltelli storici , appartenenti a collezioni private, che testimonieranno proprio quanto la cultura coltellinaia sia radicata in Sardegna e ne rappresenti un importante valore aggiunto che si tramanda da secoli . Sara’ un’ occasione importante per i visitatori anche quella di poter ammirare , tra i vari tavoli degli artigiani che saranno presenti alla mostra , le loro creazioni piu’ recenti . Una mostra , quella promossa dalla Corporazione Sarda Coltellinai , che si rinnova nel segno della tradizione ma che vuole proiettarsi nel futuro con slancio e passione capace ancora una volta di regalare a tutti momenti di autentica emozione .