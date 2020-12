La Torres licenzia Gardini: arriva Archimede Graziani

Serie D. Il nuovo allenatore è stato preferito a Mauro Giorico e Fabio Fossati. Subito l'esame contro il Nola

SASSARI. Archimede Graziani è il nuovo allenatore della Torres. È stato scelto in una terna nella quale c'erano anche Mauro Giorico e Fabio Fossati. Per il presidente Salvatore Sechi e il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti, ieri 22 dicembre è stata una giornata intensa. Sapevano di dover fare una scelta importante, da non sbagliare per tirare fuori dai guai una squadra che l'altro ieri è sembrata allo sbando, ultima in classifica con un solo punto in sette partite. A tarda sera la decisione: arriva un tecnico esperto, che conosce bene la categoria, pronto a guidare la riscossa di un club che per storia e tradizione non dovrebbe stare tra i dilettanti e tantomeno fanalino di coda in serie D.

Giorico avrebbe rappresentato l'usato sicuro, Fossati il tecnico emergente, ma alla fine l'obiettivo è stato messo a fuoco su un uomo, Graziani, già oggi a Sassari per cominciare una nuova avventura, rimboccarsi le maniche e cambiare il trend. A partire già dlla sfida del "Vanni Sanna" contro il Nola.

Gardini ha concluso il suo percorso alla guida dei rossoblù con un pareggio e sette sconfitte. Non è riuscito a trasmettere il suo calcio alla squadra, a scuotere un gruppo impaurito, incapace di reagire, che scendeva in campo con un fardello sulle spalle. Quando si arriva a questo punto cambiare il timoniere è una logica conseguenza. In realtà Sechi aveva già in mente di sostituire il mister durante la lunga sosta dovuta al Covid, ma ha preferito cambiare prima il direttore sportivo, licenziando Vittorio Tossi, affidando la ricostruzione a Degli Esposti. Quest'ultimo ha convinto il patron a dare un'altra possibilità a Gardini dopo aver fatto diversi acquisti, fiducioso che la situazione sarebbe migliorata. Ma dopo la prestazione di domenica anche lui si è convinto che la strada maestra era un’altra: dare il benservito al mister.

Graziani avrà un compito non semplice, ma la sua esperienza insieme alla collaborazione di ogni singolo giocatore, può ridare slancio alla Torres. Il campionato è ancora lunghissimo, il tempo per risalire la classifica non manca, a patto che da ora in avanti tutti diano il massimo e i calciatori l’ultima goccia di sudore in ogni gara.

©RIPRODUZIONE RISERVATA