“Oggi la Torcia della pace ha fatto tappa in provincia di Oristano – dice Luca Fais, commissario capo della polizia penitenziaria – . Abbiamo raggiunto la chiesa di San Costantino a Siamaggiore e fatto prima tappa alla chiesa di Nostra Signora di Bonacattu per arrivare poco dopo le 13 al Duomo di Oristano. I nostri colleghi ripartiranno quindi per Belvì con arrivo alla cattedrale di Bonaria a Cagliari. La tappa sarda si concluderà ad Olbia. Lì la torcia verrà imbarcata per la Toscana e proseguirà il suo viaggio nella Penisola”.

In terra sarda è proseguitò così il percorso della Torcia della pace con il quale la polizia penitenziaria vuole diffondere un messaggio di pace e fratellanza fra le persone, promuovendo lo spirito e l’impegno che ogni essere umano deve profondere per migliorare i rapporti fra la collettività.

Tappa oristanese per la Torcia della pace, arrivata ieri in Sardegna dopo centinaia di chilometri.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail