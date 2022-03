Il bandito è scappato quando ha sentito le sirene delle Volanti

CAGLIARI. Tentata rapina intorno alle 20 in una gelateria della centralissima via Dante a Cagliari. Incurante delle tante persone presenti in strada, un individuo con il volto coperto e armato di pistola haftto irruzione nell’attività commerciale e intimato alla titolare, in quel momento sola, di consegnare i soldi dell’incasso del pomeriggio. La donna ha trovato riparo nel retro della gelateria, dove il malvivente aveva difficoltà a raggiungerla, e chiamato il 113. In servizio in zona, due pattuglie della Squadra Volanti sono intervenute sul posto e al suono delle sirene che si avvicinavano, il malvivente è fuggito. Sono in corso le ricerche del mancato rapinatore in fuga. (l.on)