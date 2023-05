La Tharros femminile si qualifica alle semifinali di Coppa Italia. Calciatrice ospite si sente male in campo

Oristano

Stamane a Oristano le biancorosse hanno superato la formazione campana del Villaricca

Gioia Tharros per la qualificazione alle semifinali della Coppa Italia nazionale di Eccellenza femminile, con un momento di paura perché durante la partita che si è giocata stamane a Oristano una calciatrice del Villaricca è svenuta in campo. L’atleta è stata prontamente soccorsa e ha subito ripreso conoscenza. Nel pomeriggio è poi ripartita insieme alla squadra per tornare a casa, in Campania.

Per la cronaca, la Tharros ha vinto la partita per 6-2 e ha chiuso il girone di Coppa Italia a punteggio pieno, avendo vinto nelle scorse settimane in trasferta a Ladispoli e all’Aquila.

Le biancorosse allenate da Lella Giglio torneranno in campo domenica prossima, 4 maggio, per la semifinale, in gara secca.

Tre settimane fa la Tharros aveva vinto il campionato regionale di Eccellenza femminile e conquistato la promozione in Serie C.

Domenica, 28 maggio 2023