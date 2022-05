Salvatore Garau - Foto G. Mura

La testa dell’Anguilla di Marte è stata realizzata nel laboratorio del fabbro Stefano Piga. L’opera si aggiunge alle innumerevoli realizzate da Salvatore Garau, artista che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé anche per via della realizzazione di diverse sculture immateriali e invisibili, tra cui quelle di Oristano, in piazza Manno, fino ad arrivare a Milano e New York. E presto anche Berlino ne avrà una tutta sua. E dall’immateriale ecco quindi che Garau torna, con la testa dell’Anguilla di Marte, a un’opera iper-materiale.

“Appena arriveranno i soldi si potrà installare la testa dell’Anguilla di Marte”, ha aggiunto il sindaco di Santa Giusta, Andrea Casu, “ora siamo in attesa del progetto del basamento. C’è un iter da seguire, per questa ragione difficilmente ce la faremo già a giugno. La speranza dell’amministrazione è che si riesca a chiudere il cerchio quanto prima, così da avere finalmente l’opera completa”.

Andrea Casu

Fonte: Link Oristano

