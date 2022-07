“La terza peschiera sta andando in malora, per salvarla via le grate con i lavori sul ponte di Marceddì”

Terralba L’appello di Antonio Loi, presidente del Consorzio pescatori. Il vicesindaco Grussu: impegno a salvaguardare il compendio di pesca e valorizzare l’infrastruttura a fini turistici I lavori di riqualificazione del ponte di Marceddì partiranno alla fine dell’estate: «Indicativamente da metà o fine settembre», prevede Andrea Grussu, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Terralba. «Ben vengano questi lavori», commenta il presidente del Consorzio delle cooperative riunite della pesca di Marceddì, Antonio Loi. «L’importante è che ci sia l’apertura delle grate sotto il ponte, in modo che la Terza peschiera riceva più ossigeno: sta andando in malora con tutti i lavori sbagliati negli anni passati». «La chiusura della Terza peschiera, dopo la realizzazione del ponte negli anni Ottanta, ha danneggiato l’ecosistema», lamenta Antonio Loi. «Manca l’ossigeno nell’acquaa, di conseguenza non cresce più la posidonia, cibo per i pesci come i muggini. Non c’è un ricambio d’acqua perché manca un adeguato afflusso della corrente. E l’acqua non defluisce in misura sufficiente, a causa dei detriti portati dalle fiumare, che creano interramento». «Il pescato è soltanto il 20% del totale che veniva ottenuto prima della chiusura della terza peschiera», è il bilancio amaro del Consorzio. Secondo i pescatori oggi mancano all’appello triglie, gamberetti, spigole e orate, che, seguendo la corrente, arrivavano numerose alla Terza peschiera. Resiste solo l’attività più reddittizia, l’allevamento delle cozze. «Il vantaggio principale dell’apertura della Terza peschiera sarà la riduzione della disoccupazione, cioè prendere i ragazzi dalla strada per farli diventare pescatori, un lavoro senza dubbio dignitoso e onesto», sostiene ancora il presidente del Consorzio delle cooperative riunite della pesca di Marceddì, Antonio Loi.

Antonio Loi, presidente del Consorzio delle cooperative riunite della pesca di Marceddì

Al momento, il progetto del ponte non prevede l’installazione delle grate. «Si tratta di due interventi diversi», spiega il vicesindaco Andrea Grussu. «Il Comune ha a disposizione un finanziamento regionale da un milione e 200 mila euro per la viabilità. Dal momento in cui verranno eseguiti i lavori sul ponte, se sarà possibile, si cercherà di intervenire in più punti per fare delle migliorie. Altrimenti dovremo risolvere questi problemi che non riguardano la viabilità con l’utilizzo di altri finanziamenti». «Si tratta di un investimento per una zona con un grande potenziale turistico, su questa strada non c’è solo l’interesse del Comune, ma anche della Regione, dell’Unione dei Comuni del Terralbese e della Provincia di Oristano. Durante i lavori, cercheremo di limitare più disagi possibili», conclude Andrea Grussu.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Terralba Andrea Grussu

Alla manifestazione d’interesse per la riqualificazione del ponte lanciata dal Comune hanno risposto 66 imprese. Un grande successo per l’amministrazione, che individuerà a breve l’impresa aggiudicatrice dei lavori, sulla base della miglior offerta. Il ponte, una volta iniziata la ristrutturazione, resterà chiuso per alcuni mesi. «I lavori non saranno un problema. Per andare a Marceddì, passeremo da San Nicolò d’Arcidano», commenta Antonio Loi. Per rilanciare lo stagno e la Terza peschiera, il Consorzio si è impegnato in un’operazione di pulizia: «C’erano circa 50 metri cubi di rifiuti ammucchiati, ho ricordato ai pescatori che il mare è un bene di tutti», dice il presidente. Prossimo obiettivo? «Insieme al Flag Pescando, abbiamo chiesto alla Regione, al Comune e all’Unione dei Comuni del Terralbese di effettuare dei lavori allo stagno di San Giovanni, distrutto dalle acque reflue», anticipa Antonio Loi. «Sono sempre disponibili a un confronto, hanno compreso l’importanza di quest’area, per questo li ringraziamo». Domenica, 17 luglio 2022

Fonte: Link Oristano