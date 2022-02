“La terribile morte di Daniele ha toccato i nostri cuori, a Cagliari un giorno di lutto cittadino”

“La terribile morte del piccolo Daniele ha toccato il cuore di ogni cittadino. Non è la prima volta che via Cadello è teatro di un incidente stradale, più o meno grave, ma la dinamica e la giovanissima vita spezzata inducono ad una seria riflessione”. A dirlo è Gianni Chessa. L’assessore regionale del Turismo chiede anche, “come gesto di profonda commozione e di solidarietà nei confronti della famiglia”, che “la città di Cagliari dovrebbe indire una giornata di lutto cittadino, affinché la morte di Daniele sia da monito per la coscienza di ognuno di noi”.“Sulla nostra responsabilità quando siamo alla guida dei nostri mezzi e sui doveri delle amministrazioni pubbliche per creare le migliori condizioni di sicurezza nelle strade delle nostre città”.