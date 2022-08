“Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo messo il tema dell’ambiente al centro della nostra agenda – commenta la Sindaca Orrù -. Riteniamo fondamentale e non più procrastinabile adottare politiche che consentano la riduzione dell’inquinamento. Il cambiamento climatico non si combatte solo con politiche di grande respiro calate dall’alto, ma anche e soprattutto con prese di coscienza e iniziative concrete che partono dai piccoli territori. Con l’associazione Plastic Free ODV abbiamo iniziato a collaborare fin da subito, ricevendo grande supporto e una rete di conoscenze e best practice adeguate alla sensibilizzazione efficace della popolazione. Si tratta per noi del primo passo verso un obiettivo chiaro e concreto: trasformare Elmas in un Comune virtuoso e libero dalla plastica”.

