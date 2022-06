La street art di Manu Invisible per E-Distribuzione - Sardegna

E' stata inaugurata al Centro di Formazione e Addestramento di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, l'opera "Genera Energia" realizzata dall'artista di street art Manu Invisible. Il murale è stato realizzato su una delle facciate del CFA e l'iniziativa si inquadra nell'ambito del progetto che E-Distribuzione sta portando avanti da tempo sull'intero territorio nazionale con la realizzazione di opere di Street Art su centinaia di cabine elettriche, dando vita ad un vero e proprio museo a cielo aperto in tutta Italia, un museo che continua a crescere e ad arricchirsi grazie alla collaborazione con artisti locali, amministrazioni comunali, associali culturali e scuole. La rete elettrica diventa così anche una rete artistica.

Questo progetto inoltre è in ampliamento con la realizzazione di ulteriori opere di Street Art presso i CFA presenti su tutto il territorio nazionale dove si vogliono rappresentare i temi dello spirito di collaborazione, del lavoro di squadra, della dedizione reciproca, della formazione e del sostegno. All'ingresso del CFA sono state inoltre inserite due miniature SDGs (Sustainable Development Goals ) per l'Istruzione di qualità, il Lavoro dignitoso e la crescita economica, che rappresentano due dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, nati nel settembre 2015 quando più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l'ambiente, e inserito ora nell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.

"Siamo molto orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questa bellissima opera dedicata all'Energia - afferma Roberta Casciello, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell'Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione - l'impatto è notevole, sembra che dal murale si crei dell'energia e d'altronde al CFA generiamo professionalità in questo campo. Abbiamo inoltre voluto dare un segno di vicinanza al territorio".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna