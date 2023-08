La storia di Francesca Marasco, uccisa a coltellate nella sua tabaccheria

La signora Francesca Marasco, 72 anni, per tutti Franca, era appena rientrata ieri dalle ferie nella sua attività, la tabaccheria nel centro di Foggia a cui ha dedicato tutta la sua vita, per più di 50 anni.

Franca è stata brutalmente uccisa con 4 coltellate ieri pomeriggio proprio nel suo negozio ed è stata ritrovata per terra vicino alla porta di ingresso da un suo cliente attorno alle 13.

Attualmente tutte le ipotesi sono aperte. Un rapinatore a cui lei ha reagito oppure che Franca ha riconosciuto, tutto è ancora al vaglio degli inquirenti. A quanto si sa, nulla è stato portato via. Sicuramente, Franca aveva paura e ultimamente, dicono i suoi vicini di negozio, si faceva sempre riaccompagnare a casa. La tragedia della Signora Franca, così amata dagli altri commercianti e dai clienti per la sua gentilezza, apre un dibattito molto serio sulla sicurezza della città pugliese e della categoria dei tabaccai, spesso colpiti – anche a morte, come in questo caso- da persone senza scrupoli: “Siamo senza parole. Un’altra collega ha perso la vita dopo essere stata aggredita in maniera così feroce nella sua tabaccheria”, ha affermato il presidente nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Antonelli: “Lanciamo ancora una volta un grido di allarme alle Istituzioni e alle forze dell’ordine – prosegue Antonelli – per rafforzare il controllo su tutto il territorio e predisporre urgenti misure di sicurezza atte a fronteggiare questo continuo dilagare della criminalità”.