La Storia attraverso gli occhi di una figlia: a Sini un incontro sull’anarchico Giuseppe Pinelli

Sini

Vita e morte di un uomo intrappolato negli intrighi su Piazza Fontana

Pino Pinelli rivivrà per una sera attraverso i ricordi della figlia Claudia: la sua storia e le sue vicende umane saranno ripercorse in un incontro a Sini, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Biblioteca Gramsciana e il Consorzio turistico Due Giare. L’appuntamento è per sabato 7 ottobre presso la casa Ziu Modestino, di fronte alla piazza Eleonora, alle 18.

“Era la notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969 quando il ferroviere anarchico e partigiano Giuseppe Pinelli, detto Pino, moriva a 41 anni precipitando da una finestra della questura di Milano, dove era trattenuto per accertamenti dopo l’esplosione della bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano”, ricorda Giuseppe Manias, della Biblioteca Gramsciana. “La conversazione con Claudia Pinelli partirà da quel fatidico 1969 per arrivare al 2009, quando il Presidente Giorgio Napolitano lo definì la diciottesima vittima della strage di Piazza Fontana”.

La storia personale di Giuseppe Pinelli raccontata in modo inedito dalla figlia Claudia si fa complessa e intricata. “Una storia apparentemente piccola diventata parte della Storia del Paese”, ha aggiunto Manias. “Per chi già conosce questa vicenda, il racconto della figlia permette di esplorare, insieme al contesto politico, anche quello emotivo, familiare e dunque più intimo. Il racconto della tragedia umana dell’anarchico Pinelli, sullo sfondo la strage di Stato di Piazza Fontana che cambiò l’Italia e aprì la stagione della cosiddetta strategia della tensione, fatta di trame oscure, depistaggi e false verità. Si racconta la morte di Pinelli, ma soprattutto la vita, e la storia di una donna, Licia, che ha lottato tutta la vita per rendere giustizia al marito”

“Un’altra stimolante serata culturale, in un territorio che ha sempre voglia di confrontarsi e di crescere”, ha concluso il presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda.