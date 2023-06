La sorpresa a Sanluri: tra le piante del melone spunta una maxi tarantola

Sanluri – Una maxi tarantola tra le piante del melone: un esemplare di Ragno Lupo avvistato da un abitante del luogo che, incuriosito per le notevoli dimensioni dell’animale, ha deciso di fotografarlo. È comune in Sardegna, Tarantola Lycosa è il suo nome, anche se incontrarlo non è un particolare che capita tutti i giorni e non è velenoso, anche se il suo morso è piuttosto doloroso. Dettagli importanti da sottolineare soprattutto per gli aracnofobici che, guardando zampe e busto, potrebbero risvegliare i peggiori incubi. È stato avvistato ieri, tranquillo e pacifico, se non disturbato, si trovava in una piantagione di melone. Non avendolo mai visto prima, il proprietario del terreno ha deciso di fargli una foto: scelta che, forse, per timore in tanti avrebbero scartato a priori ma che, indiscutibilmente, ha regalato una ennesima prova tangibile della bellezza e della vastità che la natura offre e regala nella sua immensa e complessa vastità.