Grave incidente stradale sulla SP 2. La Smart si ribalta in una terribile carambola, perde la vita un 42enne a Uta.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 16 del pomeriggio di oggi, per un incidente stradale sulla Strada Provinciale 2 in territorio del comune di Uta all’altezza del km 13. Per cause ancora da accertare un uomo (classe 1980) alla guida di un’autovettura (Mercedes Smart) ha perso il controllo finendo sul guardrail e ribaltandosi sulla carreggiata.

Gli operatori VVF giunti sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale: l’uomo è stato soccorso dal personale sanitario inviato dal 118, ma purtroppo sono stati inutili i tentativi di salvarlo. Dopo le manovre di rianimazione il medico sul posto ha solamente potuto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

L'articolo La Smart si ribalta in una terribile carambola, perde la vita un 42enne a Uta proviene da Casteddu On line.