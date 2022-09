Arborea

Aziende in ginocchio: nuovo allarme dopo le proteste dello scorso inverno

Un piano straordinario di sostegno e rilancio nel settore primario in Sardegna. Lo chiede la sindaca di Arborea Manuela Pintus, che ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio Mario Draghi e al presidente della Regione Christian Solinas. Il grido d’aiuto arriva sette mesi dopo la grande protesta degli agricoltori e allevatori di Arborea, che lo scorso inverno consegnarono simbolicamente a Pintus le chiavi delle proprie aziende zootecniche, fortemente provate dalla crisi energetica e dai rincari.

Nel documento la sindaca di Arborea ricorda ancora una volta “la specifica gravità della situazione riguardante la tenuta dell’intero comparto agroalimentare del territorio che mi onoro di rappresentare in qualità di sindaca, le cui ricadute economiche si allargano altresì all’intera isola con riguardo alla produzione del latte, carne e dell’ortofrutta, beni di sostentamento umano primario”.

“Pur coscienti del fatto che il conflitto bellico in avvio nell’est Europa presagiva un lungo periodo di instabilità, con conseguenze difficilmente decifrabili e quantificabili nel tempo”, scrive la sindaca Pintus, “si auspicava una primavera di assestamento e un’estate di ‘resistenza’, se non proprio di rilancio. Auspici vanificati dai fatti successivi. Si è operato, nel frattempo, in condizioni di emergenza, con misure di supporto economico e finanziario del tutto contingenti, non utili a inquadrare alcuna strategia di sostegno e tanto meno una visione di futuro”.

Un supporto economico è arrivato da Cagliari, ma non basta. “Importante ma contingente è stata la misura attivata dalla Regione Sardegna”, va avanti ancora la prima cittadina di Arborea, “con l’approvazione dell’emendamento che ai sensi della L.R. 22/2020, art. 27, ha stabilito sovvenzioni dirette per l’anno 2022, in favore delle aziende agricole con carenza di liquidità per gli effetti della crisi da aumento dei costi delle materie prime e per le conseguenze della pandemia da Covid-19, per complessivi 40 milioni di euro, di cui euro 9,5 milioni per i bovini di latte, 8 per i bovini da carne e 22,5 per il settore ovicaprino della Sardegna. Tale misura ha senz’altro alleviato le difficoltà degli allevatori, ma gli effetti delle sovvenzioni sono, già oggi, assorbiti dall’enorme disequilibrio aziendale tra costi e ricavi cui sono soggette tutte le imprese di produzione del comparto agroalimentare”.

“Poco si è visto”, continua Pintus, “se non nell’impostazione ottimistica del Pnrr, per quanto riguarda la pianificazione di misure in grado di incidere sul medio e lungo periodo, finalizzate a migliorare le condizioni di autonomia sul fronte dell’approvvigionamento energetico e delle materie prime, che ponessero le basi per una seria politica di affrancamento dalla dipendenza della nostra economia dagli equilibri internazionali, sempre più fragili. L’inflazione deprime inesorabilmente il potere di acquisto dei consumatori; le famiglie, da mesi, dirottano la propria capacità di spesa verso i prodotti strettamente necessari al proprio sostentamento e si delinea uno scenario per il quale l’alta qualità dell’agroalimentare sardo rischia di perdere quote di mercato in caso di un arretramento delle scelte di acquisto dei consumatori finali verso prodotti allo scaffale che garantiscono maggior risparmio a discapito della qualità”.