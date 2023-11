La sicurezza informatica e le imprese: come gestire i rischi ed evitare gli attacchi

Venerdì prossimo, 24 novembre, Cagliari diventerà la capitale sarda della sicurezza informatica.

Infatti, con inizio alle ore 16.00 presso l’Ex Manifattura Tabacchi di Viale Regina Margherita, tre dei maggiori esperti isolani del settore, Luca Murgianu (Ingegnere gestionale e informatico), Francesco Greco

(Dirigente Centro Operativo sicurezza Cibernetica-Polizia postale Sardegna), e Davide Ariu (CEO e founder di Pluribus One) saranno i relatori del seminario dal titolo “Imprese artigiane e sicurezza informatica. Perché occuparsene, come gestire i rischi ed evitare gli attacchi”, organizzato da Confartigianato Imprese Sardegna orientato a informare aziende e privati sui rischi corsi sul web, illustrando le soluzioni per navigare protetti e per difendere reti e dati.

L’iniziativa verrà aperta da Fabio Mereu (Vicepresidente Confartigianato Sardegna) e coordinata da Daniele Serra (Segretario Confartigianato Sardegna).

Contrariamente a una comune percezione, la sicurezza informatica non è solo una preoccupazione delle grandi aziende, ma riguarda anche le piccole e medie imprese, che sono sempre più vulnerabili agli attacchi

cibernetici.

Confartigianato Sardegna, consapevole dell’importanza di affrontare questa sfida, presenta un progetto dedicato a sensibilizzare e supportare le imprese artigiane nell’affrontare i rischi legati alla sicurezza informatica. Le PMI, che gestiscono informazioni e dati critici per le loro attività, spesso diventano bersaglio di incursioni e attacchi cibernetici che possono causare gravi conseguenze. In risposta a questa crescente minaccia, la Confartigianato ha sviluppato un progetto volto a guidare le imprese artigiane nel rafforzamento delle loro difese digitali. L’iniziativa si propone di aumentare la consapevolezza delle imprese artigiane riguardo alla sicurezza informatica, promuovendo buone pratiche quotidiane per anticipare gli eventi, gestire i rischi, contrastare gli attacchi e minimizzare i danni. La prevenzione diventa, quindi, un elemento chiave per la sostenibilità e la continuità delle attività aziendali.

La partecipazione all’evento è aperta a tutte le imprese artigiane interessate a potenziare la propria sicurezza informatica. Per questo Confartigianato invita gli imprenditori e i professionisti del settore a prendere parte attiva a questa iniziativa che mira a creare un ambiente digitale più sicuro per tutti.