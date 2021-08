La sfida di Monserrato, grandi eventi e concerti al Comparto 8

Monserrato – Il Comparto 8 a disposizione per i grandi eventi: pubblicata la manifestazione di interesse per accogliere le proposte di chi vorrà usufruire dell’arena.Il sindaco Tomaso Locci: “Abbiamo tardato per la manifestazione di interesse perché purtroppo anche con il green pass e le varie recrudescenze che si sono susseguite stavamo verificando il da farsi.Adesso abbiamo la possibilità di una visione generale un po’ più chiara, sappiamo che ci sono diversi artisti o diverse attività culturali che vorrebbero esprimersi anche a settembre o, comunque, prima della fine di questa estate. Quindi metteremo a disposizione questa struttura per poter eventualmente far esprimere qualche artista. È uno spazio molto importante: ricordo che prima del lockdown poteva contenere fino a 10 mila persone”.Si offre quindi la possibilità di poter svolgere spettacoli di una certa rilevanza in sicurezza. Sono state fissate delle linee guida per l’utilizzo del comparto 8, come una piccola tariffa di noleggio che può anche essere discussa in base alla tipologia di spettacolo che si voglia fare.Viene concesso anche, eventualmente, il palco, molto grande e adatto allo spazio che lo ospita. “Il Comparto 8 ha una posizione logistica interessante, è posizionato vicino a diversi comuni” spiega l’assessora alla cultura e spettacoli Emanuela Stara, un’arena, insomma, facilmente raggiungibile che, essendo all’aperto, in questo periodo storico particolare caratterizzato dalla pandemia, si presta per i grandi eventi.