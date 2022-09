Oristano

Il messaggio del dirigente Andrea Listo: “Anche a Oristano mancano risorse”

Il Sap di Oristano chiede alla coalizione di centrodestra che si è affermata alle elezioni politiche interventi a sostegno del comparto sicurezza. Il segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia Andrea Listo ha scritto alle segreterie di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega-Psd’Az all’indomani del voto. L’esponente del Sap ha anche rivolto un augurio al futuro deputato Francesco Mura, sindaco di Nughedu Santa Vittoria e capogruppo di Fdi in Consiglio regionale.

“Il risultato elettorale dimostra che la maggioranza della popolazione ha scelto di far governare la coalizione di centrodestra”, ha scritto il segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia Andrea Listo, “e anche la Sardegna ha rispecchiato il dato nazionale, con un ottimo risultato del Movimento 5 Stelle. Facendo gli auguri ai nuovi eletti, ci rivolgiamo a loro affinché abbiano veramente a cuore il comparto sicurezza. Sarà un autunno particolare, vista la crisi economica ed energetica. A soffrire non saranno solo le imprese del territorio, ma soprattutto la comunità civile più fragile. Possibili tensioni possono esserci all’orizzonte”.

“I colleghi della polizia”, ha proseguito Listo, “come sempre saranno in prima linea a fronteggiare anche queste criticità, esponendosi in prima persona e lavorando sempre con estrema professionalità e con la dignità di sapere che siamo sempre e comunque al servizio del cittadino. Ma in tutto questo la politica deve intervenire”.

L’appello a Roma è chiaro. “Quello della sicurezza”, ha evidenziato il segretario provinciale del Sap, “è un comparto che ha necessità di risorse umane (nei prossimi anni avremo migliaia di pensionamenti), ma anche economiche e strumentali. In tale situazione versa anche la provincia di Oristano, dove mancano risorse e dove sussistono ormai da anni questioni che riguardano le strutture della Polizia di Stato”.

“Auspichiamo che le nuove forze di governo, alle quali facciamo gli auguri di buon lavoro, abbiamo veramente a cuore la questione sicurezza, intesa sia come tutela del cittadino, ma anche come tutela degli operatori stessi. Facciamo un in bocca al lupo anche al nuovo deputato oristanese Mura”, ha concluso Listo, “rappresenterà la provincia e la Sardegna in parlamento. Con lui instaureremo un rapporto di collaborazione”.