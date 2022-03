Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La piccola Victoria è stata presa per mano da una bambina di Nurachi ed ha fatto il suo ingresso in una classe festosa, dove i sorrisi dicevano più di tante parole. “La guerra si combatte anche così”, conclude il sindaco, “la speranza e la serenità che meritano questi bambini”.

“Due parole che racchiudono tutto il significato di questa accoglienza”, commenta il sindaco di Nurachi, Renzo Ponti. “Gesti che vanno oltre le diversità linguistiche e che solamente i bambini sanno superare. Dopo l’ esperienza della guerra e un viaggio di una settimana, la piccola Victoria ha trovato una nuova casa qui a Nurachi. E all’accoglienza in famiglia e nella comunità è seguito l’inserimento scolastico, fondamentale per ritrovare un po’ di normalità”.

Non è stata solo la festa della scuola, ma di tutta la comunità, che ha aperto le braccia a madre e figlia. Gli altri bambini, gli insegnanti, altri cittadini con in testa il sindaco, hanno voluto salutare la piccola, scampata alle bombe in Ucraina , per quella che altrove e stata definita Operazione abbraccio.

Striscioni colorati di benvenuto, in ucraino e in italiano, e applausi: questa mattina la scuola primaria di Nurachi ha accolto così Victoria, 9 anni, fuggita dalla guerra e da qualche settimana ospite di una famiglia del paese insieme alla sua mamma.

