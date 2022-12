La Scuola civica di musica di Marrubiu tre le più importanti in Sardegna

Marrubiu L’istituzione è oggi tra le prime sette nell’isola: fondi record dalla Regione La Scuola civica di musica Alessandra Saba è la più grande in provincia di Oristano e tra le più importanti in Sardegna. A dirlo è la graduatoria dei contributi regionali destinati alle realtà musicali sarde per l’anno scolastico 2022-2023. Per la prima volta nei suoi 20 anni di vita, infatti, l’istituzione del Comune di Marrubiu si aggiudica ben 100mila euro, raggiungendo un personale record storico, che attesta la sua costante crescita nel territorio e che la annovera tra le prime sette (su 38) scuole di musica dell’isola. Il direttore. “Questo grande successo denota un avvicinamento delle persone, soprattutto ragazzi, alla musica”, afferma il direttore artistico e amministrativo della scuola, Andrea Piras. “È un risultato raggiunto anche grazie all’impegno e alla dedizione dei Comuni aderenti che ci mettono a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle lezioni”. Il più alto riconoscimento va ai docenti. “Il grande motore sono loro”, sottolinea Piras, “con la loro professionalità, passione ed esperienza garantiscono corsi di alto livello qualitativo. Questa scuola è trainata da un grande gruppo, da una compattissima squadra, dove ci si supporta l’un l’altro”.

Andrea Piras

E già si inizia a tracciare il programma per i prossimi mesi. “A gennaio predisporremo il bilancio previsionale”, annuncia il direttore, “rispetto allo scorso anno, grazie al contributo regionale, prevedrà maggiori entrate. Questo ci consentirà di incrementare le spese per l’acquisto di nuova strumentazione, di migliorare e abbellire le nostre sedi, di creare eventi in tutti i Comuni aderenti, dove assoluti protagonisti saranno i nostri docenti e i nostri allievi. Continueremo a ottimizzare i nostri servizi all’utenza. Ad oggi”, conclude Piras, “siamo l’unica scuola in Sardegna ad aver attivato PagoPA”. Il sindaco. “È un risultato storico per la nostra istituzione”, le parole del sindaco di Marrubiu, Luca Corrias, “un primato che ne attesta le potenzialità, frutto della professionalità di tutto il suo staff, nonché della vivacità e poliedricità delle iniziative che sposa nel territorio. La scuola civica è un presidio culturale di riferimento non solo dei paesi che vi aderiscono, ma di tutto il panorama regionale”.

Luca Corrias

Il presidente. Grande soddisfazione anche per il presidente della Scuola civica di musica Alessandra Saba, Pietro Paolo Piras. “È un riconoscimento non solo economico, ma è soprattutto la certificazione oggettiva dell’eccellenza e dell’alta considerazione di cui la nostra istituzione gode in Regione e sul territorio. A nome della scuola, dichiara Piras, “ringrazio tutte le persone che hanno permesso di raggiungere questo risultato, in primo luogo un corpo docente di rara professionalità e allievi culturalmente attenti e vivaci. Un grazie particolare va alle amministrazioni comunali che in questi tempi difficili si prodigano per sostenere economicamente la scuola e, cosa ancora più importante, per risolvere nel migliore dei modi i mille problemi logistici e di gestione che ogni giorno si presentano e devono essere risolti con immediatezza”. Poi l’auspicio per il futuro. “Un bel murales adorna una delle nostre sedi più grandi”, conclude il presidente della Scuola civica di musica, “vi compare un veliero che prende il largo a vele spiegate. Il suo nome è ‘Ainnantis’. Un bell’augurio per la scuola tutta!”.

Pietro Paolo Piras

