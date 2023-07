La Scuola civica di musica di Marrubiu cerca nuovi docenti

Marrubiu

Tutte le informazioni

Aperte le selezioni pubbliche per gli incarichi professionali per l’insegnamento nei corsi musicali della Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba”, istituzione del Comune di Marrubiu.

La selezione per soli titoli è relativa al triennio degli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, con possibilità di proroga per un’annualità in caso di cause di forza maggiore.

I candidati dovranno inoltrare tutta la documentazione necessaria tramite l'indirizzo PEC entro la mezzanotte del 18 agosto 2023. Alla domanda dovrà essere allegato copia nitida del documento di identità.

Per tutte le informazioni e la modulistica completa è possibile visitare la pagina dedicata del sito della Scuola civica o di Doc Educational .

Giovedì, 27 luglio 2023