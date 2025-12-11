La poesia si fa gesto di amore, bellezza e solidarietà. Martedì 16 dicembre, a Roma presso lo Spazio David Sassoli, sarà presentato in anteprima nazionale il progetto letterario, 'Xenia. Petali di Poesia' di Elena Rossi, edito da Armando Curcio Editore. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo, promossa da Donne For Peace ETS e a cura di Armando Curcio Editore; un progetto che ha visto la collaborazione di Human Installations e numerose realtà artistiche, culturali e solidali, insieme a protagonisti di rilievo del mondo della moda, dell’arte e della fotografia.

Nella Grecia antica, 'Xenia' rappresentava un rito di ospitalità culminante in un dono offerto all’ospite prima della sua partenza. Da questa immagine di incontro e reciprocità nasce la raccolta di poesie omonima, dove la parola poetica si trasforma in accoglienza, cura e legame umano. Le poesie di Elena Rossi, dedicate al padre Sandro Rossi, scaturiscono da un dialogo con la sua assenza: un percorso di ricongiungimento attraverso la parola, la memoria e l’amore. Tra sogni, dolore e speranza, il libro diventa un viaggio intimo e universale, capace di trasformare la perdita in rinascita.

Il progetto ha una finalità benefica: l’intero ricavato delle vendite sarà devoluto dall’autrice alla cura dei bambini oncologici e ai piccoli ucraini affetti da patologie oncologiche della Rete di Donne for Peace. Parallelamente, l’associazione ha attivato una campagna di raccolta fondi destinata allo stesso obiettivo di curare i piccoli oncologici. "La poesia è un ponte tra il mondo che vive fuori e quello che abita dentro di noi", spiega l’autrice Elena Rossi. "L’amore è lo strumento, potente, grazie al quale parole e anime 'camminano' insieme per una causa più grande. Grazie a chi mi ha ispirato, mio padre Sandro Rossi, e a tutti coloro che hanno fatto di questo progetto una realtà".