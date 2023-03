La scienza in classe con il Crs4 per bambini dai 4 a 7 anni - Sardegna

Al via ufficialmente le attività di divulgazione delle discipline Stem - scienze, tecnologia, ingegneria e matematica nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie di tutta la Sardegna con il Crs4. Il piano è più ampio: presto analoghe iniziative saranno destinate a detenuti e terza età. Esperimenti divertenti con spiegazioni semplici di fenomeni naturali e delle principali tecnologie per fare scoprire i segreti della scienza a bambini della fascia d'età compresa tra i 4 e i 7 anni.

Oggi l'esordio delle attività nella scuola primaria Giovanni Lilliu di Cagliari. A seguire le scuole di Olzai, Ollolai, Ovodda, Gavoi, Perdasdefogu, Ulassai, Jerzu, Gairo, Osini, Orgosolo, La Maddalena e Carloforte. Ma ci sono contatti in corso per raggiungere altri centri. Chairi gli obiettivi del progetto: soddisfare la naturale sete di conoscenza delle bambine e dei bambini; motivarli a proseguire nella scoperta del mondo attraverso il metodo scientifico; introdurli con un approccio giocoso all'informatica; sviluppare la consapevolezza della loro attitudine verso l'approccio scientifico; contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che possono portare a discriminazioni di genere rispetto alle carriere scientifiche.

"L'iniziativa - spiega Giacomo Cao, amministratore unico del Crs4 - si inserisce in un disegno strategico che ha l'obiettivo di seminare le discipline Stem in quella fascia di età dove i più piccoli sono estremamente ricettivi a cogliere elementi di innovazione che in età più avanzata possono perdersi".

Fonte: Ansa Sardegna