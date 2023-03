La Sardegna tre volte sul podio dell'Ercole Olivario - Sardegna

(ANSA) - VILLACIDRO, 20 MAR - La Sardegna con il suo olio di qualità sale tre volte sul podio dell'Ercole Olivario, il concorso nazionale promosso da Unioncamere e Camera di Commercio dell'Umbria, giunto alla 31esima edizione, dedicato alle eccellenze olearie italiane. L'exploit arriva con Masoni Becciu.

La già pluripremiata azienda biologica di Villacidro di Valentina Deidda e Nicola Solinas, conquista, prima volta nella storia dell'Olivario, primo e secondo posto nella categoria extravergine Fruttato medio con Alphabetum, riserva Ispiritu Sardu, e con Cuncordu e porta a casa anche il premio impresa donna.

In cima alla classifica nella categoria Dop/Igp Fruttato Leggero si piazza invece la Domenico Manca di Alghero con il San Giuliano Sardegna Dop. "Un risultato frutto di un accurato lavoro di ricerca lungo tutta la filiera, dal campo al prodotto finito", commenta Pasquale Manca ad dell'azienda algherese. Fra le menzioni di merito "Giovane imprenditore" c'è poi l'azienda agricola Giacomo Nieddu.

Monocultivar autoctona ottenuta dalla nera di Villacidro, Ispiritu Sardu di Masoni Becciu, coi suoi sentori sardi persistenti ed eleganti, incanta fior fior di chef stellati e ristoranti blasonati in tutta Italia. Quanto al Cuncordu, racchiude un'armonia di sapori e sfumature di profumi delle campagne sarde. Una tripletta di riconoscimenti per Masoni Becciu, salutata durante la premiazione da una standing ovation.

Sessantadue ettari di oliveti, una produzione di circa 35mila bottiglie l'anno, Masoni Becciu è tra le più premiate al mondo. "Dedichiamo il premio a nostro figlio e a tutti i ragazzi sardi, affinchè possano intraprendere il sogno di coltivare la terra con l'auspicio di raccogliere tutte le nostre soddisfazioni nazionali ed Internazionali", dice Nicola Solinas. Un premio che "ci rende orgogliosi della nostra terra che regala ai nostri prodotti saperi e sapori unici", aggiunge Valentina Deidda.

Il premio a Perugia arriva dopo il miglior olio Bio al Mondo al Sol di Verona, primo premio assoluto come miglior olio d'Italia Gambero Rosso e primo premio "best new Eqoo" al Magnifico di Firenze. "Il settore olivicolo sardo si distingue sempre nei migliori concorsi con un olio di altissima qualità grazie ad aziende che sanno innovare stando attenti alla sostenibilità", sottolineano il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu e il direttore Luca Saba. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna