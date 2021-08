La Sardegna tiene a battesimo il nuovo centrodestra nazionale: Salvini da Berlusconi a Villa Certosa

Sarà la Sardegna a tenere a battesimo il progetto di una federazione del “centrodestra di governo” sarà tenuto a battesimo dalla Sardegna. Secondo fonti di entrambi i partiti, infatti, l’incontro fra i leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e della Lega Matteo Salvini si terrà domani sera, venerdì 20 agosto, a Villa Certosa, residenza estiva dell’ex premier che sempre lì, lo scorso 3 agosto, aveva incontrato Giorgia Meloni. E’ proprio a Villa Certosa, stando a quanto trapelato, che si discuteranno i dettagli del nuovo progetto e le modalità operative per farlo decollare. Era stato lo stesso Salvini a dire, ieri al festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta, che avrebbe incontrato Berlusconi. Il giorno successivo, sabato 21 agosto, il segretario del Carroccio è atteso a Olbia, per la campagna di raccolta firme sul referendum giustizia.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a