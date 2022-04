Il grande viaggiatore inglese Herbert Lawrence così la definì: “La Sardegna è un’altra cosa… Creste di colline come brughiera…che si vanno perdendo, forse, verso un gruppetto di cime… Incantevole spazio intorno e distanza da viaggiare, nulla di finito, nulla di definitivo. E’ come la libertà stessa”. Ecco la Sardegna è davvero un’altra cosa”.

“Alberto Angela ci condurrà in una Sardegna insolita, lontana dalle méte turistiche più conosciute”, spiega il comunicato stampa della trasmissione Ulisse, “un viaggio in una terra unica, alla ricerca dei colori, dei suoni, degli odori e dei segni che la caratterizzano.

La Soprintendenza ai Beni archeologici ha collaborato alla realizzazione delle riprese in diversi siti del territorio, nella consapevolezza che la comunicazione e la divulgazione sono strumenti fondamentali per la tutela del nostro patrimonio culturale.

