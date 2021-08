La Sardegna sotto lo scacco degli incendi, 13 roghi: decine di elicotteri in azione

È stata un’altra giornata terribile per quanto riguarda gli incendi in Sardegna. Tredici i roghi più vasti divampati da nord a sud, e in sei casi è stato necessario anche l’impiego dei mezzi aerei. Partendo dall’ncendio ad Arzana località “Bruncu Allasu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Tonara, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Sorgono e San Cosimo. Sono intervenute 5 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Fonni, Orgosolo, Aritzo e da 2 squadre di volontari delle associazioni di Sorgono e Tonara. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15:53. Maxi rogo anche a Santu Lussurgiu località “Mura Matta”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Seneghe, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Seneghe. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Paulilatino e Santulussurgiu, 1 squadra della Compagnia barracellare di Santulussurgiu, 1 squadra dei VVF di Ghilarza. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15:34.

Incendio anche a Bottidda in località “Basileddu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Anela e Alà dei Sardi. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bono e Burgos. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13:25. Fiamme alte pure a Borore, in azione il personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Farcana, Anela, Bosa, Fenosu, Super Puma di Fenosu. Sono intervenuti n. 3 canadair provenienti da Olbia. Sono intervenute 7 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Fonni, Gavoi, Bolotana, Macomer, Sedilo, Abbasanta, Nuoro, 1 squadra dei VVF di Macomer e da 1 squadra di volontari delle associazioni di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Fiamme e distruzione anche a Orroli, fuoco domato col coordinamento del personale della Stazione del Corpo Forestale di Escalaplano, coadiuvato dal personale elitrasportato a degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto, Sorgono, San Cosimo e un canadair proveniente da Olbia. Sono intervenute 5 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villasalto, Sadali, Esterzili, Escalaplano. Infine, il fuoco non ha risparmiato nemmeno Serri: in campo il personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di San Cosimo. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Isili, 1 squadra comunale di Isili. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17:49.

