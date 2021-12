La Sardegna schiva la variante Omicron: tutti negativi i primi tamponi sui passeggeri del volo sospetto

Sono risultati tutti negativi, al momento, i tamponi effettuati l’1 e il 2 dicembre su 118 passeggeri del volo Roma – Alghero che erano stati messi in isolamento fiduciario in seguito al rilevamento di un tampone con esito positivo per sospetta variante Omicron di un passeggero che proveniva dal Sudafrica.

Il tracciamento e il monitoraggio effettuati dal Servio di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione di Sassari hanno proseguito a ritmo serrato su tutti coloro che transitavano sullo stesso volo.

I tamponi sull’ultimo gruppo di passeggeri sono stati eseguiti questa mattina nel drive through di via Rizzeddu. Tutti i viaggiatori ripeteranno di nuovo il tampone nasofaringeo con esame molecolare il 7 dicembre 2021 come previsto dal protocollo, mantenendo sino ad esito la misura di quarantena.

E’ in corso il sequenziamento del campione positivo per l’identificazione della variante a cura del Laboratorio di Microbiologia dell’AOU di Sassari con esito previsto lunedì 6 dicembre. Il positivo, un cittadino algherese, sta comunque bene, è asintomatico, vaccinato con doppia dose, e sta proseguendo la quarantena nel suo domicilio.Dal Dipartimento di Prevenzione, ad ogni modo, invitano alla prudenza “perchè è necessario, soprattutto in presenza di eventuali varianti, aspettare il referto del secondo tampone di controllo a fine quarantena”, come sottolinea il Direttore Francesco Sgarangella.