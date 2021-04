Non ha nascosto preoccupazione per la possibile retrocessione in zona rossa Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale. “I dati che abbiamo avuto modo di conoscere, per ora informalmente”, ha evidenziato il consigliere regionale di minoranza, “parlano della possibilità per la Sardegna di entrare la settimana prossima in zona rossa. Credo che oggi il Consiglio regionale debba discutere di questo e non di norme volte solo a moltiplicare posti di potere e poteri del presidente”.

Giovedì, 8 aprile 2021

L'articolo La Sardegna rischia la zona rossa: indice dei contagi in salita sembra essere il primo su LinkOristano.it.