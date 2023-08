La Sardegna piange Federica Stroscio, muore a 36 anni la dottoressa di Guasila

La Sardegna piange Federica Stroscio, 36 anni, medico, militante politica da sempre impegnata nel Pd della Trexenta. Nata a Guasila, Federica si era laureata a Cagliari e da qualche anno lavorava al Policlinico di Bari, dove si stava specializzando in Anestesia e Rianimazione.

Sui social, il ricordo commosso del Pd Trexenta e i commenti di tantissimi amici e parenti del giovane medico. “Ciao Federica! Non pensavamo di dover scrivere queste righe per salutarti per l’ultima volta. La vita è ingiusta, non si può morire a 36 anni, non si può privare del tuo sorriso, della tua gioia di vivere la tua bellissima famiglia, chi ti voleva bene. Non c’è un perché accadono queste cose, non c’è una spiegazione. Dispiace profondamente. Ai genitori Antonino e Dolores, alla sorella Francesca, ai fratelli Fabio Matteo e Filippo, ai parenti tutti, vadano le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza. Fai buon viaggio piccola stella, ci mancheranno il tuo sorriso, la tua voglia di vivere, l’amore verso la tua professione di medico, il tuo forte senso di giustizia e soprattutto il tuo amore verso il prossimo. Non ti dimenticheremo di sicuro. Riposa in pace Federica e ora fai buon viaggio”.