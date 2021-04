La Sardegna in zona rossa ha l’indice Rt più alto in Italia: 1,38 e 1635 nuovi casi in sette giorni

La Sardegna ha l’indice Rt più alto d’Italia per la seconda settimana consecutiva: 1,38 (aggiornato al 31 marzo), c’è un calo rispetto all’1,54 di sette giorni fa ma si è ancora abbondantemente sopra quota 1,25, dato che consente di andare in zona arancione. L’Isola deve già scontare un’altra settimana in zona rossa, e alla voce nuovi casi si assiste a un leggero miglioramento: si passa da 1792 a 1635. Lo scenario di rischio è alto, di “tipo 3”: segnalati, anche, nel trend settimanale, duecentodiciannove focolai. Numeri ancora preoccupanti, quindi. E, mentre il Governo si prepara ad annunciare la road map per le riaperture, l’Isola è ben distante da numeri di zona gialla. Ecco, nel dettaglio, gli indici Rt delle altre regioni italiane: Abruzzo: 0.92; Basilicata: 1,08; Calabria: 0.9; Campania: 1; Emilia-Romagna: 0.78; Friuli Venezia Giulia: 0,72; Lazio: 0.79; Liguria: 1; Lombardia: 0.78; Marche: 0.9; Molise: 0.79; Piemonte: 0.75; Bolzano: 0.87; Trento: 0.87; Puglia: 0.89.

