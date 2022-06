Il quorum non è stato raggiunto soltanto a Milis, nell’Oristanese, ma gli altri 26 comuni della Sardegna dove è stata presentata una sola lista, e dove dunque bastava superare il quorum, hanno già il loro nuovo sindaco. L’affluenza alle urne continua a precipitare: solo il 56,3% degli aventi diritto nei 65 comuni coinvolti è andato a votare, poco più della metà, nonostante quelle per la scelta del primo cittadino siano le elezioni più sentite.

Ecco comuni e sindaci che hanno già scelto chi indosserà la fascia tricolore per i prossimi 5 anni. Roberto Ragnedda è stato riconfermato ad Arzachena, mentre ad amministrare Carloforte sarà il 36enne Stefano Rombi, ricercatore universitario. Nel Sud Sardegna riconfermato a Castiadas Eugenio Murgioni, così come a Vallermosa Francesco Spiga e a Nurallao Rita Aida Porru; a Pimentel eletto Damiano Aresu. In provincia di Oristano, ad Aidomaggiore eletto Antonello Virdis, a Nureci Emanuel Atzori; a Siamanna riconfermato Franco Vellio Melas, così come a Tinnura Pietro Fadda e Giovanni Maria Luigi Mastinu a Tresnuraghes; a Zerfaliu eletto Pinuccio Chelo, a Mogorella il sindaco è Lorenzo Carcangiu, mentre a Seneghe eletta Albina Mereu. In provincia di Nuoro, a Sorgono il nuovo sindaco è Francesco Zedde; a Teti confermato Costantino Tidu; a Lodine eletto Davide Cualbu; a Girasole Lodovico Piras. Alfredo Cannas è il sindaco di Osini, Giovanna Porcu di Orune. In provincia di Sassari, Fabio Albieri è stato eletto sindaco di Calangianus, ad Anela Giangiuseppe Nurra, Enrico Lobino a Florinas, Alessandro Mura a Padria, Antonella Buda a Semestene, Pietro Carbini a Santa Maria Coghinas. A Milis, che si è fermata al 34,9% di votanti, arriverà un commissario.

Per tutti gli altri Comuni, quelli dove si sfidavano più candidati, le operazioni di scrutinio cominceranno alle 14.

