La Sardegna festeggia il trionfo a Sanremo di Marco Mengoni, grazie al video di Piscinas

La Sardegna festeggia il trionfo a Sanremo di Marco Mengoni, pluripremiato artista che per il videoclip del suo ultimo successo al Festival ha scelto la Sardegna come location, in particolare le suggestive dune di Piscinas nel comune di Arbus, eleggendo ancora una volta a terra di ispirazione la magica isola.

A dieci anni dalla vittoria con “L’essenziale” e a tredici dal primo podio con “Credimi ancora”, Marco Mengoni torna a trionfare sul palco del Festival di Sanremo con il suo ultimo inedito “Due Vite”, scritto con Davide Petrella e Davide Simonetta, e il cui video è stato girato in Sardegna.

Uno scenario onirico per il videoclip del brano che si addentra in una location unica: le dune maestose e deserte di Piscinas all’imbrunire. Nato da un’idea di Marco Mengoni e del sardo Roberto Ortu, già regista di tutti i videoclip che hanno accompagnato il progetto Materia, il videoclip di “Due vite” ha già superato le 5,7 milioni di visualizzazioni in 4 giorni e racconta il vagabondare solitario del cantautore sulla sabbia avvolto da atmosfere che rimandano al cinema degli anni 80 e all’immaginario di David Lynch. Ad accompagnare i passi di Mengoni due luci che si rincorrono, si incrociano e si scontrano esattamente come le due vite di cui racconta la canzone, che quando si uniscono creano immagini e paesaggi inaspettati e forme uniche.

Si tratta di una produzione Borotalco.Tv – B-Movie per Sony che ha beneficiato di un importante supporto della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Sardegna Film Commission (FSFC) fin dalle prime fasi di location scouting curate dall’ufficio di Produzione, grazie al lavoro in quota FSFC del location manager Guglielmo Carleo e di Joseph Vargiu, il quale è stato assorbito e “promosso” ad assistente di produzione. Un’azione che ha visto anche il coinvolgimento dei Comuni di Arbus e Domusnovas, ma anche di organizzazioni locali come il Consorzio Natura Viva.

“Siamo estremamente felici che il binomio Sardegna-talento abbia nuovamente prodotto eccellenti risultati” afferma Gianluca Aste, Presidente di FSFC. “Come Fondazione della Regione Sardegna, abbiamo garantito ai bravissimi produttori di Borotalco e Sony, insieme al Comune di Arbus e alle comunità locali il supporto in termini di servizi e il coinvolgimento di professionisti del calibro di Roberto Ortu e Francesco Piras, incontratisi già in occasione del progetto sperimentale che ha visto la sfilata di Antonio Marras tra i nuraghi di Barumini durante il lockdown pandemico. L’atipicità di alcune unioni artistiche che però poi creano squadre vincenti e siamo fieri che ancora una volta la professionalità Made in Sardegna confermi risultati eccellenti! La nostra presenza e infine garantito il rispetto e l’applicazione dei protocolli di tutela ambientale a garanzia che le straordinarie dune di Piscinas fossero tutelate nonostante le condizioni meteorologiche complesse”

“Ancora una volta dimostriamo -conferma l’Assessore regionale alla cultura Andrea Biancareddu – che la valorizzazione dei Beni Culturali e paesaggistici dell’isola può avvenire in forme originali ed inedite con l’audiovisivo, Grazie alla grande reputazione e professionalità della nostra Film Commission, dove la garanzia del successo è data dal coinvolgimento costruttivo delle comunità e dei talenti che l’isola produce, mettendoci a confronto con i più grandi artisti mondiali”

La canzone “parla di rapporti” spiega lo stesso Mengoni in un comunicato “che mettono al centro la relazione più intima, quella con se stessi. Torno a Sanremo” continua l’artista “con una canzone che racconta molto di me in questo momento. E’ un viaggio intimo ma anche un invito a tutti noi ad accettare tutto quello che la vita ci offre, senza pensare a cosa dovrebbe o potrebbe essere. Tutto quello che viviamo ci serve per crescere, anche i momenti di noia ci insegnano molto e ci fanno evolvere”.