La Sardegna brucia, l'assessore dell'Ambiente è in Libano con il capo di Forestas: è polemica

“Giornata di incontri e tramonti”: la didascalia sotto una foto al calar della sera a Beirut, mentre la Sardegna brucia devastata da incendi da nord a sud, con tanto di evacuazione di residenti e turisti, scatena la polemica. Perché a postare quella foto è l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente Marco Porcu (Fratelli d’Italia), ovvero la persona più alta in grado che avrebbe dovuto essere al posto di comando in una giornata così drammatica per l’isola. Invece, non solo a Beirut c’è l’assessore Porcu, ma accanto a lui compare Antonio Casula, ex capo del corpo forestale, silurato da Solinas quando fu coinvolto nello scandalo del pranzo di Sardara in zona arancione ai tempi del Covid (lui avrebbe dovuto controllare e sanzionare, pranzi e cene erano vietate, invece era uno dei commensali) e poi riciclato alla guida di Forestas.

L’assessore Porcu aveva raccontato di essere in Libano per incontri istituzionali. Ma questo non è bastato: secondo cittadini e opposizioni, i due – visto il loro ruolo proprio rispetto alla questione incendi – sarebbero dovuti tornare immediatamente in Sardegna.