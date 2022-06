Un caldo così non si era mai visto. Non a giugno, non a estate ancora non ufficialmente iniziata. Almeno dieci gradi in più rispetto alla media del periodo, e nessuna via d’uscita almeno fino al prossimo fine settimana. Chi sperava in una tregua può mettersi l’anima in pace: la protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta che resterà in vigore fino a venerdì. Niente pioggia, per la disperazione degli agricoltori che da mesi ormai la invocano inutilmente: solo caldo, tanto, con temperature fino a 37 gradi e nessun refrigerio neanche durante la notte.

Con l’allerta, i soliti consigli alla popolazione, soprattutto ad anziani e bambini: non uscire nelle ore più calde, bere molto e mangiare tanta frutta, evitare cibi pesanti, schermare le finestre con tende.

Per domani, lunedì, c’è poi una allerta incendi, favoriti come già in questi giorni dalle alte temperature.

