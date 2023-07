La Sardegna avrà la sua Consulta Giovani Regionale: parte un censimento dei gruppi esistenti

È dal 2012 che la rete Tessiu cerca di promuovere la creazione di una Consulta Regionale, in grado di dare una voce agli under-35 sempre più esclusi impossibilitati a trovare spazio di rappresentanza: ad oggi solo due Consiglieri su 60 sono anagraficamente in linea o appena sotto questa soglia. Se ne è discusso a Oristano, nel corso di un incontro regionale svoltosi nell’aula consiliare del Comune.

Al via il terzo censimento dei gruppi di tutta l’Isola per la nascita della Consulta Giovani Regionale: con la legge di riforma delle politiche giovanili in discussione nel Consiglio regionale, il nuovo coordinamento tenta di creare sinergia e promuovere la partecipazione.

Nel mentre però sono nate anche tante altre realtà virtuose, che hanno portato nuova linfa al movimento giovanile sardo, in particolare tramite la nascita delle prime consulte intercomunali delle Unioni dei Comuni, “fondamentali per permettere lo sviluppo dei gruppi anche nelle zone interne più marginali o più afflitte da spopolamento e carenza di nuove leve”, ha illustrato Chiara Zanza, presidente delle Consulte della Provincia di Sassari. “Zone interne che rimangono una priorità per lo sviluppo del movimento politico giovanile sardo, in quanto sempre più aride di prospettive”.

In vista della proposta di legge di riforma delle politiche giovanili, negli ultimi mesi questi gruppi hanno avuto modo di confluire nel tentativo di strutturare la prima Consulta Regionale Giovani in Sardegna: in questo momento la rete è anche attiva nel supportare la nascita delle Consulte nei comuni di Cagliari e di Quartu Sant’Elena. Una volta strutturati incontri provinciali l’obiettivo è arrivare al Congresso isolano nel quale verranno gettate le basi della nuova Consulta Regionale chiamando a raccolta tutti i gruppi sardi per giungere all’elezione dei suoi nuovi organi direttivi.

“Il primo passaggio è dotarsi di una struttura giuridica e amministrativa che possa rispondere alle principale esigenze di costituzione della Rete”, ha concluso Umberto Guiso, Presidente delle Consulte del nuorese, che continua: “una volta compiuti i primi passaggi sarà necessario estendere il confronto e il coinvolgimento a tutte le consulte presenti nella rete, creando gruppi territoriali e stimolando la nascita di nuove consulte nelle province”.

Le Consulte giovanili possono compilare l’apposito form a questo link per offrire un quadro generale delle realtà coinvolte.

Lunedì, 3 luglio 2023