La sanità territoriale: incontro con la comunità oggi alle 18 a Serramanna

Pediatri e medici di base sono diventati un lusso per migliaia di cittadini che, tra mille peripezie, spesso, sono costretti a rivolgersi anche privatamente per poter usufruire di una semplice prestazione sanitaria. Le istituzioni lottano tutti i giorni affinché i diritti della comunità vengano garantiti, a tutti. Con questo spirito, le interlocuzioni non cessano, bensì sono, da mesi, una costante degli amministratori.

Questo pomeriggio, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Littera, organizza, alle ore 18, presso la Sala Consiglio del Municipio un incontro sul tema della sanità territoriale.

“A seguito della Conferenza Socio Sanitaria del Medio Campidano, tenutasi venerdì 3 Marzo, verrà data informazione e aggiornamento su quanto si sta facendo e quanto si dovrà ancora fare per rispondere alle esigenze della comunità e del territorio.

All’incontro – spiega Littera – sono stati invitati a partecipare il Presidente del Distretto Socio Sanitario, Sindaco di Lunamatrona, Italo Carrucciu, il Presidente del PLUS Marmilla, Marco Pisanu, il Direttore Generale della ASL Medio Campidano, Dottor Giorgio Carboni, Referente e componente di Segreteria Nazionale Federazione Italiana Medici Pediatri, Dottor Osama Al Jamal, Componente Commissione Regionale alla Sanità, Onorevole Rossella Pinna, Assessore Regionale alla Sanità e Politiche Sociali, Onorevole Professore Carlo Doria, i componenti della commissione sanità e politiche sociali e tutti i Consiglieri del Comune di Serramanna”.