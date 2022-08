Oristano

Il Comitato per il diritto alla salute replica al direttore della Asl 5, non solo sul caso Ortopedia

Continua il botta e risposta tra il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano e i vertici della Asl 5, a proposito dei guai della sanità pubblica e – in questi giorni – del reparto di Ortopedia del “San Martino”. Pubblichiamo un nuovo intervento del Comitato.

—

Preso atto che la Direzione sanitaria [ della Asl 5 – ndr ] lavora sodo e da tanto tempo, dobbiamo constatare che purtroppo i risultati si manifestano con grande lentezza. Il dott. Angelo Serusi è forse armato di buona volontà, e gliene diamo atto, ma ci permetta di essere sfiduciati nei confronti di promesse e parole che, purtroppo, non si concretizzano.

Nel 2021, precisamente l’11 dicembre, in occasione del convegno sul passato e sul futuro dell’ospedale di Oristano, il direttore sanitario Sergio Pili aveva assicurato l’imminente arrivo al San Martino di un piccolo esercito di specialisti, tra i quali anche “qualche nome noto della sanità regionale”. Così recita l’articolo di LinkOristano.

Erano presenti, oltre all’allora direttore sanitario Pili, il commissario Asl Giorgio Steri e il consigliere regionale Domenico Gallus. Assenti l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, e il commissario Ats Massimo Temussi. Il direttore Pili è stato poi sostituito dal dott. Francesco Cossu e da ultimo dal dott. Angelo Serusi.

Sempre nel 2021, il 3 novembre, l’assessore Nieddu aveva detto: “Tutto quello che potevamo fare l’abbiamo fatto, dell’emergenza sanitaria in Sardegna deve farsi carico il Governo”.

Le parole hanno un grande significato e importanza se vengono seguite dai fatti. In tutta questa girandola di responsabili e responsabilità chi ne risente è il paziente. Sì, certo, in alcuni reparti vi è qualche presenza in più, ma non sono ancora sufficienti, se i reparti funzionano è solo per il lavoro e l’abnegazione del personale.

No, i nostri non sono proclami, sono preoccupazioni. Noi siamo preoccupati per i nostri genitori, i nostri figli, per coloro che non ricevono le cure e l’assistenza nei tempi adeguati.

Noi siamo preoccupati per coloro che non hanno la possibilità di andare a Olbia, a Cagliari, a Milano per fare una tac, per fare visite che qui richiedono mesi di attesa.

Siamo preoccupati perché gli impegni in evidenza nella Carta dei diritti del Pronto soccorso non sempre sono rispettati:

diritto alla presa in carico,

diritto alla dignita personale,

diritto alla continuita dei percorsi,

diritto alla prevenzione delle emergenze evitabili,

diritto all’informazione,

diritto alla competenza.

E aggiungiamo il diritto a non morire per mancanze, ritardi o trasferimenti.

Siamo preoccupati perché in questa girandola di collaborazioni tra ospedali che accolgono a Oristano i pazienti di Ortopedia, a Nuoro quelli di Cardiologia, che vedono medici specialisti spostarsi da un ospedale all’altro per coprire le assenze, la vittima designata è solo il paziente.

Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano

Martedì, 30 agosto 2022