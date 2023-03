La Sanità abbandonata, fino allo scontro fra personale esausto e pazienti esasperati

Oristano

Tensioni al “San Martino”, un intervento del Comitato per il diritto alla salute

Il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano ha inviato una lettera aperta sulla situazione sempre più grave del Reparto di Medicina all’ospedale San Martino di Oristano, dopo le testimonianze raccolte in un articolo su OristanoNoi . Ecco il documento integrale.

Che la situazione nel Reparto di Medicina dell’ospedale San Martino di Oristano fosse a dir poco critica lo si sapeva da anni, ma ora si è arrivati a un punto di estrema e pericolosa fragilità. Pochi medici, pochi infermieri, pochi OSS, a fronte di un numero di pazienti sempre in crescita.

Già da tempo la FP Cgil si è soffermata sulle cause che concorrono all’incremento dei casi di violenza verso i lavoratori che operano nelle pubbliche amministrazioni, nelle attività e servizi inerenti le funzioni pubbliche, in particolare gli operatori sanitari. Citiamo solo alcuni punti tra i più significativi:

l’accesso senza restrizione di visitatori presso ospedali e strutture ambulatoriali;

lunghe attese nelle zone di emergenza o nelle aree cliniche, con possibilità di favorire nei pazienti o accompagnatori uno stato di frustrazione per l’impossibilità di ottenere subito le prestazioni richieste;

ridotto numero di personale durante alcuni momenti di maggiore attività (trasporto pazienti, visite, esami diagnostici);

presenza di un solo operatore a contatto con il paziente durante visite, esami, trattamenti o gestione dell’assistenza in luoghi dislocati sul territorio ed isolati, quali i presidi territoriali di emergenza o continuità assistenziale, in assenza di telefono o di altri mezzi di segnalazione e allarme.

Ma nonostante le numerose denunce e i numerosi articoli di giornale, anche a Oristano si è verificato uno di quegli episodi incresciosi di cui le cronache parlano. Da un lato il personale sanitario oberato dal lavoro e sottoposto a turni disumani, dall’altro pazienti e parenti bisognosi di assistenza e notizie, entrambi snervati da una situazione estenuante, hanno raggiunto il punto di rottura.

Tuttavia questa è solo una piccola scintilla che fa percepire, anche all’esterno, la difficoltà di tutto il reparto. Rammarica il fatto che nelle sedi decisionali, responsabili e politici, non ci sia un razionale e giusto approccio alla risoluzione del problema.

Il ruolo principale di un responsabile dovrebbe essere quello di osservare. L’osservazione, infatti, è il passo iniziale fondamentale che si dovrebbe compiere per creare una buona relazione. Chi non sa osservare non può dare inizio a un percorso di conoscenza.

Da questo processo di osservazione deriva la capacità di riconoscere la professionalità, i problemi, le necessità del singolo e del reparto. Con la propria esperienza e specificità, ognuno può avere un ruolo attivo e può dare e ricevere qualcosa dagli altri, rispettando e valorizzando le differenze e le abilità di ciascuno e ciascuna.

Se manca questo rapporto di conoscenza e condivisione il responsabile, il politico non può porre le condizioni necessarie ad avviare i processi di funzionamento e crescita, perché compito di chi ha il potere decisionale è osservare, capire, sostenere e supportare il personale nel processo lavorativo e di crescita. Purtroppo ciò non avviene, tutto ricade su chi deve mettere in pratica circolari, ordini e decisioni incongruenti e alle volte penalizzanti.

Sembrerebbe un progetto studiato a tavolino per creare difficoltà, per svilire il lavoro del personale sanitario e avere così una ulteriore motivazione, o giustificazione, per ricorrere ed esaltare l’assistenza privata.

Forse tutto ciò non sempre viene percepito dai parenti dei pazienti, ma è necessario camminare insieme, avere un orizzonte comune perché il lavoro del personale sanitario è situato al centro di momenti cruciali dell’esistenza umana, risponde a bisogni di capitale importanza e ad esso ci dobbiamo affidare.

Comitato per il diritto alla salute

della Provincia di Oristano

Giovedì, 2 marzo 2023