Arborea

Fine settimana ricco di appuntamenti, anche con il Raduno nazionale dei polentari d’Italia. Sabato c’è la Sartigliedda

La 39ª edizione della Sagra della Polenta raddoppia, abbracciando due giornate e non più soltanto la domenica. L’appuntamento è per il prossimo fine settimana e per l’occasione ad Arborea arrivano anche i laboratori di turismo esperienziale, con produttori, chef ed esperti che mostreranno a curiosi e appassionati i processi di produzione della mozzarella, del miele, della polenta e tanto altro ancora. A organizzare il tutto è ancora una volta la Pro loco di Arborea.

Tra le manifestazioni più attese c’è senz’altro il 15° Raduno nazionale dei polentari d’Italia, ma gli appuntamenti collaterali sabato 15 ottobre e domenica 16 saranno davvero tanti. Come la Sartigliedda, che da 25 anni non viene proposta nella sua interezza lontano da Oristano. L’ultima volta fu alla fine degli anni Novanta, a Tortolì, in occasione della liberazione di Silvia Melis, imprenditrice sequestrata nel febbraio del 1997 e rilasciata nove mesi più tardi.

Nella serata di sabato 15 ottobre la centralissima piazza Maria Ausiliatrice ospiterà le degustazioni di quattro tipi di polenta. La degustazione si ripeterà la domenica con i piatti preparati dalle delegazioni dei polentari che arrivano da tutta Italia, in particolare da Veneto, Lazio, Marche e Toscana. Ci saranno anche i comuni legati da storici rapporti di gemellaggio con Arborea, come Villorba, nel Trevigiano, e Sermoneta, in provincia di Latina. Una folta rappresentanza è attesa da Mortegliano, piccolo paese del Friuli-Venezia Giulia, e si spera nella presenza pure di una delegazione da Zevio, nel Veronese: anche questi due sono comuni gemellati.

Sarà possibile nel fine settimana acquistare la farina per polenta “Io sono sarda” e altri prodotti del territorio. I giovani della Pro loco, insieme all’Unione sportiva di Arborea, cureranno la Festa della birra e del fast food, che avrà luogo sabato sera negli spazi adiacenti la piazza. Per la due giorni all’insegna della polenta è stato previsto fra l’altro un ampio parcheggio gratuito non custodito, lungo la strada 19 Est.

I laboratori di turismo esperienziale sono in programma domenica 16 ottobre, a partire dalle 10. Vedranno impegnati Campagna Amica di Coldiretti e la cooperativa Il Seme. Ci sarà spazio anche per formaggi e vini biologici, le ortive, piante e fiori, l’olio, il pane artistico, sos cannisones di Ula Tirso e tanto altro ancora. E ci sarà pure l’Associazione Italiana Sommelier, che proporrà una degustazione di vini di sei cantine.

Senza dimenticare le mostre, dalle fotografie della antica Arborea, fino ai mezzi militari della seconda guerra mondiale e l’esposizione dei trattori d’epoca.

La Sartigliedda si correrà sabato a partire dalle 16.30, nella strada 19 Est. Saranno 15 tra giovani cavalieri e amazzoni a salire in sella, con cumponidoreddu Giulia Piras. Ci sarà la vestizione con le massaieddas, seguita dalla corsa alla stella, dalle pariglie e infine dalla svestizione. L’appuntamento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Pro loco di Arborea e quella di Oristano.

Ci sarà spazio anche per l’intrattenimento, affidato sabato sera – a partire dalle 20.30 – al dj Sandro Azzena e domenica – dalle 12 – al dj-set di Radio Studio 2000, con l’esibizione di dj Fabio Casu e di Gianluca Littera. In programma, sempre domenica, anche le esibizioni itineranti di vari artisti etnici e del coro di Santa Cecilia, che nel pomeriggio proporrà il suo “Concerto in itinere”.

L’intera manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune, il Sistema degli Enti – 3A, Cooperativa Produttori, Banca di Arborea – l’Assessorato regionale del Turismo, la Fondazione di Sardegna, la Coldiretti e Nieddittas Sardegna.

“Aspettiamo con ansia le delegazioni da tutta Italia”, ha detto il presidente della Pro loco di Arborea, Paolo Sanneris, “per un fine settimana ricco di appuntamenti, con la novità assoluta dei laboratori di turismo esperienziale. Ad Arborea sarà possibile fra l’altro gustare il panino alla porchetta che arriva da una macelleria di Sermoneta, nel Lazio. Anche in questo caso si tratta di una prima volta”.

“Tutto gira attorno alla polenta”, ha dichiarato la sindaca di Arborea Manuela Pintus, “e il principale attore è come sempre la Pro loco. Ringrazio i soci e i volontari per il grande impegno e la loro tenacia. Ci tengo inoltre a ricordare l’attenzione per i nostri giovanissimi che frequentano la scuola dell’infanzia e la primaria: anche quest’anno la Pro loco ha dedicato loro una mattinata pre-sagra, il 5 ottobre, proponendo diversi laboratori esperienziali, dalla mozzarella al miele, e ovviamente la polenta. Molte piccole realtà cercano di far recuperar ai cittadini saperi che prima erano fondamentali. In questo contesto, lo sforzo della nostra Pro loco è lodevole”.

“La Sagra della Polenta mette al centro le produzioni agroalimentari in un contesto geopolitico difficile”, ha ricordato la sindaca Pintus. “L’agroalimentare va difeso: Arborea lo fa, credendo tanto nell’agricoltura e nell’allevamento. Lanciamo un messaggio al mondo della politica, abbiamo bisogno tutti di una mano”.

“La Sartigliedda si sposta soltanto in occasioni particolari”, ha commentato il presidente della Pro loco di Oristano Gianni Ledda, “lo facciamo dopo tanti anni. L’ultima volta fu a Tortolì, per celebrare la liberazione di Silvia Melis. Il presidente della Pro loco di Arborea Sanneris mi aveva chiesto la disponibilità prima del Covid e accettai subito. La pandemia ha poi rallentato tutto, ma oggi sono felice di onorare la promessa fatta due anni fa”.