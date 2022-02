L’Europa si è risvegliata in guerra. Nella notte Mosca ha dato l’ordine tanto temuto: attaccare l’Ucraina. Secondo l’agenzia Interfax le forze armate russe hanno scatenato l’offensiva con utilizzo di armi ad alta precisione contro obiettivi militari, industrie e infrastrutture. Le sirene suonano a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky invita la popolazione alla calma e a restare a casa. Una “ferma condanna” arriva dalle Nazioni Unite e il presidente Usa Joe Biden ha detto di avere in programma di parlare con gli americani, mentre si attende che siano annunciate ulteriori sanzioni contro la Russia. “Solo la Russia è responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà, e gli Stati Uniti, i loro alleati e partner risponderanno in modo unito e deciso”, scrive il presidente Usa Joe Biden su twitter.

