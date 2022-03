La rivolta degli infermieri in Sardegna: “La sanità isolana è allo sfascio”

La denuncia del sindacato: la sanità sarda è allo sfascio. E ora parte la protesta degli infermieri, “pronti allo sciopero dell’ 8 aprile”. Il sindacato delle professioni sanitarie Nursing Up ha organizzato un sit in di protesta che si terrà giovedì 17 marzo in piazza Yenne a Cagliari.

“La sanità sarda è allo sfascio”, si legge nel comunicato di Diego Murracino, dirigente regionale Nursing Up Sardegna, “a pagare il prezzo sono sia i cittadini sardi che i tanti professionisti sanitari, in primis gli infermieri poco rispettati e mal pagati”.

Tra i motivi che hanno spinto i sindacati a protestare “l’inadeguatezza economica, lo stipendio più basso d’Europa, lo scarso rispetto professionale, gli infermieri dequalificati e demansionati per insufficienza e carenza del personale di supporto, lo scarso rispetto personale e l’impossibilità ad una serena vita familiare a causa di turni massacranti”.

Ed ecco le richieste del Nursing Up: “pagare le migliaia di ore in eccedenza già lavorate per garantire la tenuta del servizio sanitario, saldare il debito pregresso delle indennità festive infrasettimanali e mettere a regime il pagamento, assegnare risorse economiche aggiuntive mirate ad incrementare lo stipendio del personale sanitario, rivedere le dotazioni degli operatori di supporto oss prevedendo la presenza continua (mattina, sera e notte), rivedere le dotazioni del personale infermieristico prevedendo l’assunzione necessaria a garantire il giusto rapporto infermiere/ paziente, pagare in tutte le aziende il bonus Covid e garantire in tutte le aziende il diritto allo studio e i buoni pasto”.