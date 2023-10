La risposta di Truzzu ai 2000 maialetti di Solinas: mega evento al Poetto di Cagliari per candidarsi governatore

La risposta ai 2000 maialetti messi al girarrosto da Solinas per portare alla Fiera di Cagliari 1500 persone e annunciare la sua ricandidatura alla Regione, con tanto di polemica animalista, è il mega evento organizzato per domani da Fratelli d’Italia al Poetto di Cagliari. Appuntamento alle 9 al Lido, con tutti i big locali del partito e, a metà mattina, collegamento con la premier Giorgia Meloni, fresca di separazione dal piacione Andrea Giambruno. L’occasione, ufficialmente un bilancio del primo anno di governo Meloni, sarà invece il primo grande passo per lanciare la candidatura a governatore della Sardegna dell’attuale sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

Che i meloniani non vogliano il bis per Solinas non è un mistero ormai da mesi. Come non lo è che la premier spinga proprio per Truzzu. Non a tutti i costi, però: saranno i sondaggi a orientare le scelte finali, oltre agli accordi fra i partiti di coalizione.

Intanto, però, Truzzu si porta avanti. Emblematico un fatto: l’evento, “Italia vincente”, era inizialmente fissato per fine settembre, poi saltato per il lutto nazionale dovuto alla morte di Napolitano. In quell’occasione, Truzzu non era neanche previsto fra i presenti. Domani, sarà il protagonista assoluto nel tentativo di sfilare lo scettro a Solinas, con cui i rapporti sono da tempo pessimi.